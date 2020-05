Manuel Negrete, antigo futebolista mexicano que passou pelo Sporting em 1986/87, anunciou ter testado positivo para a covid-19.

«Quero partilhar que dei positivo no teste da covid-19. Estou bem, em casa, e a seguir as recomendações médicas», escreveu o ex-médio internacional mexicano de 61 anos, que é hoje autarca no município de Coyocán.

Negrete transferiu-se para o Sporting após o Mundial de 86 no México, no qual participou em cinco jogos e apontou um golaço no jogo dos oitavos de final diante da Bulgária (ver em baixo o momento).

Ao serviço dos leões, apontou cinco golos em 21 jogos.