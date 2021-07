Hector Herrera apontou o golo da vitória do México sobre o Canadá, que levou a seleção tricolor à final da Gold Cup e deixou uma mensagem especial nas redes sociais.

«Com dedicatória até ao céu para dois anjos», escreveu o antigo médio do FC Porto. O jogador do Atlético de Madrid referia-se à mãe e a Zizinho, o pai de Giovanni e Jonathan dos Santos, que falecera pouco antes do início da partida.