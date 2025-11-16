O México recebeu o Uruguai no Estádio Corona para um amigável durante a pausa das seleções. O jogo terminou empatado a zeros e o avançado Raúl Jiménez deixou duras críticas aos adeptos da casa por terem vaiado o guarda-redes mexicano Tala Rangel.

«É triste jogar em casa e ser vaiado. Ouvir pessoas gritarem ‘Fora Vasco’ ou insultarem o guarda-redes de ‘puto’», começou por dizer no pós-jogo.

«Talvez seja por isso que nos levam sempre para os Estados Unidos», acrescentou o ex-avançado do Benfica.

A seleção mexicana tem jogado por diversas vezes nos Estados Unidos. Inclusive, na madrugada da próxima quarta-feira, joga defronta o Paraguai no Alamodome, no Texas. Será o sexto particular jogado nos EUA este ano.