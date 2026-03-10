Jornalista aponta Jota à vaga de Ronaldo e pede desculpa de forma surreal
Aconteceu no México, onde Portugal joga na madrugada de 29 de março
O jornalista mexicano Edgar Valero foi autor de uma gaffe incompreensível, envolvendo Diogo Jota, e nem quando procurou desculpar-se do erro que cometeu conseguiu ser elegante.
Em causa está um artigo publicado no jornal Heraldo em que é referido que a Federação Mexicana de Futebol estará empenhada em ter Cristiano Ronaldo, que recupera de lesão, no jogo de preparação entre as duas seleções, agendado para a madrugada de 29 de março (02h00).
Foi no momento em que elencou possíveis alternativas ao avançado do Al Nassr na equipa portuguesa que o jornalista cometeu uma falha difícil de entender, ao colocar nessa lista o nome de Diogo Jota, que faleceu em julho do ano passado.
«A FPF deixou entrever que Roberto Martínez aproveitará a ausência (ou limitação) de CR7 para testar Gonçalo Ramos e avaliar o regresso de Diogo Jota, que esteve sob observação por problemas físicos. Também tem contemplado chamar o avançado do Toluca, Paulinho», pode ler-se no artigo.
Avisado, nas redes sociais, do erro cometido, o jornalista publicou uma mensagem, no mínimo, infeliz: «Bom, obrigado pelos likes e retweets. Estava a planear entrevistar o Jota, mas ele morreu, raios! Que podemos fazer? Da próxima vez vou certificar-me de que a pessoa em questão ainda esteja viva. E eu ainda mais vivo quando escrever. Nada a fazer.»
Hoy en @HeraldoDep_MX @heraldodemexico— Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026
CR7 si viene pero no jugará. Pide la @FMF su presencia y hará el viaje desde Madrid el miércoles 23 pero no jugará ni un minuto pues su función es la de “Capitán Honorario”. El viernes se anuncia la lista de Portugal. @yosoy8a muestra… pic.twitter.com/tFHYi7717t