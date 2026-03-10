O jornalista mexicano Edgar Valero foi autor de uma gaffe incompreensível, envolvendo Diogo Jota, e nem quando procurou desculpar-se do erro que cometeu conseguiu ser elegante.

Em causa está um artigo publicado no jornal Heraldo em que é referido que a Federação Mexicana de Futebol estará empenhada em ter Cristiano Ronaldo, que recupera de lesão, no jogo de preparação entre as duas seleções, agendado para a madrugada de 29 de março (02h00).

Foi no momento em que elencou possíveis alternativas ao avançado do Al Nassr na equipa portuguesa que o jornalista cometeu uma falha difícil de entender, ao colocar nessa lista o nome de Diogo Jota, que faleceu em julho do ano passado.

«A FPF deixou entrever que Roberto Martínez aproveitará a ausência (ou limitação) de CR7 para testar Gonçalo Ramos e avaliar o regresso de Diogo Jota, que esteve sob observação por problemas físicos. Também tem contemplado chamar o avançado do Toluca, Paulinho», pode ler-se no artigo.

Avisado, nas redes sociais, do erro cometido, o jornalista publicou uma mensagem, no mínimo, infeliz: «Bom, obrigado pelos likes e retweets. Estava a planear entrevistar o Jota, mas ele morreu, raios! Que podemos fazer? Da próxima vez vou certificar-me de que a pessoa em questão ainda esteja viva. E eu ainda mais vivo quando escrever. Nada a fazer.»