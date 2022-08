O León, clube treinado pelo português Renato Paiva, foi derrotado na madrugada desta sexta-feira pelo Santos Laguna por 2-1, em jogo a contar para a liga mexicana.

A equipa do treinador português até se adiantou no marcador aos 38 minutos por intermédio de Ambriz, mas três minutos depois, Chagoya igualou o marcador. Já na segunda parte, aos 66 minutos deu-se a reviravolta no resultado, após a finalização de Torres.

Com nove pontos, o Léon é atualmente o 13.º calissificado do campeonato mexicano.