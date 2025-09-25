Loucura no México: hat-trick de Paulinho e «Panenka» falhado por Sergio Ramos
Toluca derrotou o Monterrey por 6-2 num jogo de emoções fortes
Toluca derrotou o Monterrey por 6-2 num jogo de emoções fortes
Com três golos apontados por Paulinho, o Toluca goleou o Monterrey por 6-2, na 10.ª jornada do Apertura mexicano, apanhando os Rayados na vice-liderança da tabela classificativa, somando ambos 22 pontos, menos dois do que o líder, Cruz Azul, que empatou com Queretaro (2-2).
Apesar do desfecho desnivelado favorável ao Toluca, foi o Monterrey quem iniciou melhor o encontro. Fez o 1-0 aos 10 minutos, por Berterame, e dispôs de uma ocasião flagrante para ampliar a vantagem pouco depois, quando Sergio Ramos desperdiçou um penálti. O internacional espanhol arriscou batê-lo à “Panenka”, mas o guarda-redes adversário adivinhou as suas intenções, agarrando a bola sem dificuldade.
A resposta do Toluca foi fortíssima. Entre os minutos 23 e 34, Angulo, Paulinho e Castro viraram o resultado avesso [3-1]. O ex-FC Porto, Óliver Torres, ainda reduziu para 3-2 num belo golpe de cabeça, mas Paulinho acabaria por bisar ainda na primeira parte, deixando o resultado em 4-2 ao intervalo.
O internacional português completou o hat-trick aos 52 minutos e Nicolas Castro bisou pouco depois, fechando as contas do jogo.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?