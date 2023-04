O árbitro Fernando Hernández, que no último sábado agrediu um jogador do Léon, foi castigado com 12 jogos de suspensão, anunciou a Federação Mexicana de Futebol esta segunda-feira.

No jogo entre o Club América e o León, da 13.ª jornada do torneio Clausura 2023, o árbitro deu uma joelhada no argentino Lucas Romero, em reação aos protestos dos jogadores.

O árbitro de 39 anos foi castigado por «conduta violenta contra um jogador», mas Romero também foi punido com dois jogos por «violar os princípios do fair-play».

Já os treinadores das duas equipas, Nicolás Larcamón, do León, e Fernando Ortiz, do América, foram punidos com dois jogos de castigo, por terem lutado em pleno relvado. Ortiz rasgou mesmo a camisa a Larcamón antes de os dois terem sido expulsos.

Recorde a agressão do árbitro a Romero: