O León, clube treinado pelo português Renato Paiva, foi derrotado na visita ao terreno do Cruz Azul, por 2-1, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato mexicano.

Na Cidade do México, a equipa do técnico português até se adiantou no marcador, aos 57 minutos, beneficiando de um autogolo de Huescas, mas o Cruz Azul deu a volta ao resultado, com tentos apontados por Estrada, aos 82, e Escoboza, aos 90+2.

Com esta derrota, o Léon está em nono no campeonato, com 18 pontos, a 13 do líder Monterrey.