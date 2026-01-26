Onze pessoas morreram, no Estado mexicano de Guanajuato, após um ataque a tiro num campo de futebol. Nesta altura ainda não é claro como nem porquê ocorreu o ataque, mas outros homicídios têm sido registados em diferentes comunidades do concelho, numa escalada preocupante de violência.

Além das 11 vítimas mortais, o ataque provocou também 12 feridos, de acordo com as autoridades locais.Todos eles eram espectadores que se tinham juntado para assistir a um jogo de futebol.

Salamanca, e tal como outros municípios da região (Celaya e Irapuatoregista, por exemplo), regista há vários anos confrontos violentos entre grupos ligados ao narcotráfico e redes de roubo de combustíveis.