Paulinho estreou-se com um empate pelo Toluca, em casa do Chivas (0-0), em jogo da primeira jornada do Apertura do México.

O avançado contratado ao Sporting começou a partida no banco, mas foi lançado pelo treinador português Renato Paiva aos 59 minutos, para o lugar de Robert Morales.

O próximo jogo do Toluca é em casa, diante do Juárez, na madrugada do próximo domingo, às 02h00.