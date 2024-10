Paulinho continua de pé quente no México. Neste sábado à noite, o ex-avançado do Sporting marcou no empate caseiro do Toluca com o Pumas (1-1).

A equipa de Renato Paiva entrou mal no jogo e sofreu logo na primeira jogada do encontro, concluída por César Huerta aos 40 segundos.

Aos 24 minutos, Paulinho, melhor marcador do campeonato mexicano, voltou a faturar com um remate potente de fora da área, assinando o sexto golo na prova e oitavo desde que chegou ao Toluca.

Com este resultado, o conjunto de Renato Paiva passa a somar 22 pontos, deixa-se ultrapassar pelo Tigres (24) e fica mais longe do líder Cruz Azul, que venceu e tem agora 28 pontos.