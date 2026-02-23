O jogo entre o Queretaro e o Juárez, clube onde atua o português Ricardinho, foi um dos vários encontros adiados, no México, devido à onda de violência no país que se seguiu à morte de Nemesio Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração.

Para lá da partida da sétima jornada do Clausura da Liga mexicana, que deveria ter sido disputado na última madrugada, registaram-se adiamentos em diversas competições locais.

Na Liga feminina, onde joga a portuguesa Stephanie Ribeiro (Pumas), a partida entre o Chivas e o Club América também não se realizou.

De recordar que os portugueses Paulinho (Toluca) e William Carvalho (Pachuca) também jogam no futebol mexicano.

O líder do poderoso Cartel de Jalisco Nova Geração, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, morreu este domingo durante uma operação liderada pelas forças armadas do México, adiantou fonte governamental.

A sua morte desencadeou uma onda de violência em diversas regiões do país, sobretudo no estado de Jalisco, que deverá receber quatro jogos do próximo Mundial de futebol.

Já foram suspensos voos para aquela região mexicana, que lida com violência nas ruas, bloqueios rodoviários e incêndios de autocarros e em espaços comerciais.