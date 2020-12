Santiago Solari foi oficializado esta terça-feira como novo treinador do Club América.

Depois de ter orientado o Real Madrid, na época 2018/19, o argentino vai treinar no México e estrear-se-á no América no próximo dia 10 de janeiro, na primeira jornada do Clausura.

Refira-se, de resto, que Solari teve uma breve passagem pelo futebol mexicano no final da carreira como jogador, tendo representado o Atlante.