OFICIAL: Juárez anuncia Pedro Caixinha
Técnico português volta ao México e assina por duas épocas
Pedro Caixinha é o novo treinador do Juárez.
O clube mexicano anunciou, esta quinta-feira, a contratação do treinador português de 55 anos, que assina um contrato válido por duas épocas.
Caixinha, que estava sem clube desde que deixou o Santos, de Neymar, em abril deste ano, volta campeonato mexicano, onde já orientou o Santos Laguna e o Cruz Azul.
Os adjuntos José Pratas e Pedro Malta, o preparador físico Guilherme Gomes e o treinador de guarda-redes José Belman farão parte da equipa técnica.
