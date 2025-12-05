Pedro Caixinha é o novo treinador do Juárez. 

O clube mexicano anunciou, esta quinta-feira, a contratação do treinador português de 55 anos, que assina um contrato válido por duas épocas.

Caixinha, que estava sem clube desde que deixou o Santos, de Neymar, em abril deste ano, volta campeonato mexicano, onde já orientou o Santos Laguna e o Cruz Azul.

Os adjuntos José Pratas e Pedro Malta, o preparador físico Guilherme Gomes e o treinador de guarda-redes José Belman farão parte da equipa técnica.