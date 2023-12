O Toluca anunciou a contratação de Renato Paiva para o lugar de treinador da sua principal equipa de futebol.

O treinador português, que este ano esteve a treinar o Bahia, do Brasil, terá contrato válido por duas temporadas e o objetivo de lutar pelo título.

O México, na verdade, tem dois campeões por temporada, com os torneios de abertura e de encerramento. O Toluca terminou o ‘Apertura’ na décima segunda posição, ficando fora do play-off para a discussão do título.

O Toluca já conta no seu historial com dez títulos mexicanos, além de duas Ligas dos Campeões da CONCACAF.

Renato Paiva já teve uma passagem pelo futebol mexicano, tendo orientado o Club León em 2022, obtendo três vitórias em doze jogos.

Antes, o técnico português trabalhou nas equipas jovens do Benfica e o Independiente del Valle, do Equador.