A vida continua complicada para Dani Alves. Em liberdade provisória depois de ter sido condenado, em Espanha, a uma pena de quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, o antigo jogador vê o Pumas, clube que representava quando foi detido, exigir-lhe uma indemnização de 5 milhões de dólares (perto de 4,7 milhões de euros) por incumprimento do contrato e violação de cláusulas nele inscritas.

A imprensa mexicana adianta que o Pumas apresentou queixa contra o internacional brasileiro, hoje com 41 anos, no Tribunal Arbitral do Desporto, tendo a audiência sido agendada para o dia 25 de março.

O contrato entre o Pumas e Dani Alves foi rescindido em janeiro de 2023, de forma unilateral, na sequência da detenção do atleta, em Espanha.

Pelo clube mexicano, ao qual chegou em 2022, Dani Alves disputou um total de 13 jogos, naquele que foi o ponto final de uma carreira que o levou a representar emblemas como o Barcelona, a Juventus ou o PSG, entre outros. Foi ainda internacional brasileiro em 126 ocasiões.