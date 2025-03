Sergio Ramos chegou ao México no mês passado e não perdeu tempo. Na vitória do Monterrey frente ao Pumas (3-1), na madrugada desta segunda-feira, o central espanhol voltou a fazer das suas e viu pela primeira vez o cartão vermelho no campeonato mexicano.

Já com o jogo resolvido aos 90+2m, Sergio Ramos perdeu a cabeça e pontapeou o adversário Guillermo Martínez, depois de ter feito um corte que levou a bola para fora das quatro linhas.

Com o resultado final a fixar-se em 3-1, os golos dos rayados surgiram por intermédio de Sergio Canales de grande penalidade aos 49 minutos, Iker Fimbres (54m) e Germán Berterame (71m).

A resposta por parte do Pumas surgiu por Guillermo Martínez que reduziu a desvantagem com a conversão de uma grande penalidade, aos 90 minutos.

Já no final da partida, Sérgio Ramos reagiu à expulsão.

«Uma vitória muito importante contra um adversário difícil num campo difícil. Tempo para descansar e pensar na próxima. P.S.: Era evidente que não ia sair desta liga sem um cartão vermelho. +3 e a contar!», escreveu, em tom de brincadeira, o jogador espanhol que falha o próximo jogo dos Rayados, oitavos no campeonato, diante do Tijuana (30 de março).