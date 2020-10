Após o golaço de Corona frente à Argélia, Tata Martino voltou a tecer elogios ao jogador do FC Porto.



«Jesús [Corona] voltou a ser um jogador decisivo e foi capaz de marcar o golo que lhe tinha sido negado no outro dia», referiu o selecionador mexicano, em conferência de imprensa.



Lembre-se que após o particular com a Holanda, o técnico argentino tinha frisado que Tecatito é um pilar do conjunto asteca.



Recorde o golo de Corona à Argélia: