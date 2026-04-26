VÍDEO: a incrível homenagem dos adeptos do Tigres no possível adeus a Gignac
Avançado francês deverá deixar o clube após dez épocas
André-Pierre Gignac recebeu uma forte homenagem nas bancadas, na receção do Tigres ao Mazatlán, que terminou com vitória caseira por 5-1, naquele que pode ter sido o último jogo do francês pelo emblema mexicano.
Ao minuto 10, número da camisola de Gignac, as bancadas Estádio Universitario trocaram os habituais tons de amarelo pelas cores da bandeira francesa, revelando ainda um «tifo» com a imagem do avançado de 40 anos.
Gignac já anunciou que não deve renovar com o Tigres e os adeptos aproveitaram o último jogo da fase de Clausura para homenagear o avançado francês, que defendeu o emblema mexicano ao longo de dez temporadas.
André Pierre Gignac é internacional pela seleção francesa e, aos 40 anos, conta com passagens por Marselha e Toulouse. O experiente avançado terá agora propostas para se manter na Liga mexicana, rumar à MLS ou até mesmo para um regresso à Liga francesa.