Desta vez, nem Paulinho valeu ao Toluca, que foi derrotado pelo Tigres, por 4-3, num jogo de loucos, a contar para a terceira jornada do Apertura mexicano.

O internacional português abriu o marcador ao minuto 11, com uma finalização plena de classe, depois de ter deixado o guarda-redes adversário, Nahuel Guzmán, por terra.

Só que a resposta do Tigres foi vigorosa e, ao intervalo, já vencia por 3-1. A reviravolta iniciou-se num lance infeliz de Federico Pereira, autor de um autogolo aos 21 minutos. Aos 35, Jonathan Herrera fez o 2-1 e, em cima do intervalo, Nicolás Ibáñez alargou a diferença no marcador.

Já depois de o Toluca ter visto um golo ser-lhe anulado, a abrir o segundo tempo, por fora de jogo, o mesmo Ibañez bisou ao minuto 58, deixando o Tigres a vencer por 4-1, margem que seria encurtada por Gallardo e Marcel Ruiz perto do final do encontro, ambos servidos por Alexis Vega.

O desaire faz o Toluca baixar à segunda posição do Apertura, com os mesmos seis pontos de Tigres e Monterrey. Na liderança, com nove pontos, segue o Pachuca, para onde se transferiu recentemente o internacional português William Carvalho.