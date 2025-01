Sem Martín Anselmi, já na cidade do Porto, no banco, o Cruz Azul não foi além de um empate a uma bola na receção ao Puebla, na 3.ª jornada do Torneio de Clausura.

Agora comandada por Vicente Sánchez, a equipa «cementera» entrou praticamente a vencer no Estádio Universitário da Cidade do México.

O argentino Lorenzo Faravelli (que acompanhou Anselmi desde o Independiente del Valle) marcou logo aos 2 minutos, ao atirar cruzado e rasteiro dentro da área. Porém, o Puebla não tardou a reagir e chegou ao empate aos 15 minutos por Emi Gómez, com um remate de fora da área.

Cruz Azul e Puebla somam dois pontos e ocupam o 15.º e o 16.º lugar.