A seleção mexicana apresentou a nova camisola, que tem como objetivo homenagear a «rica herança cultural do país através da arte e da música».

«Inspirado na Era de Ouro do cinema mexicano e na música regional mexicana , este design procura capturar a essência de uma nação apaixonada pelo futebol e as suas tradições», pode ler-se no comunicado oficial.

Em parceria com a Adidas, o novo equipamento preto destaca-se pela frase na gola interior, «México de Oro», e pelo símbolo da Águia Dourada no peito.

O México irá utilizar esta camisola na Liga das Nações da CONCACAF e na Gold Cup.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA