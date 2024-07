Paulinho bisou na estreia a titular pelo Toluca, no triunfo por 3-2 na receção ao Juárez, na segunda jornada do Torneio de Abertura da liga mexicana.

O avançado ex-Sporting fez o seu primeiro golo pela nova equipa logo aos 10 minutos de jogo. Oito minutos depois, o Toluca ampliou com um autogolo, mas a reação do Juárez surgiu no início da segunda parte, com golos de Venegas (48m) e Zaldivar (55m).

Haveria de ser Paulinho a fazer o segundo golo, aos 71m, e a garantir os três pontos para a equipa comandada pelo técnico português Renato Paiva.

O antigo avançado leonino saiu do campo muito aplaudido pelos adeptos, distribuindo inclusivamente autógrafos antes de seguir para o balneário.