O Toluca, de Renato Paiva, chegou à terceira vitória consecutiva na Liga Mexicana ao triunfar na receção ao Tijuana, por 4-0, com mais um golo de Paulinho.

Antonio Rodríguez deu vantagem à formação do técnico português com um autogolo já em cima do intervalo, aos 39 minutos.

Na segunda parte, a equipa da casa chegou à goleada: Marcel Ruiz fez o 2-0 aos 51 minutos, Jesús Angulo marcou o terceiro aos 79 minutos e Paulinho fechou as contas nos descontos, com um golo de pé direito.

Com este golo, o antigo avançado do Sporting é nesta altura o melhor marcador do campeonato, com cinco golos em sete partidas.

O Toluca, por sua vez, é o segundo classificado, com 17 pontos, a dois do líder Cruz Azul. O Tijuana está na sexta posição.