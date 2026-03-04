O Toluca venceu, esta quarta-feira, o Pumas por 3-2, em jogo a contar para a nona jornada do torneio Clausura 2026 da liga mexicana. Paulinho garantiu a vitória para a equipa visitante.

Perto da meia hora de jogo, Robert Morales (29m), de grande penalidade, fez o primeiro para a formação do Pumas, contudo a resposta do Toluca não tardou. Jesús Angulo restabeleceu o empate aos 37 minutos.

Num jogo de parada e resposta, Álvaro Angulo fez o segundo do Pumas, aos 63 minutos. Bastaram dez minutos para o Toluca voltar a empatar, através de Diego Barbosa (73m). Num jogo onde a formação do avançado português corria atrás do resultado, Paulinho fez o 3-2 aos 79 minutos e garantiu, uma vez mais, a vitória para o conjunto mexicano.

Com este resultado, o Toluca ocupa o segundo lugar com 21 pontos, menos um que o primeiro, e é a única equipa invicta no campeonato. O Pumas, por sua vez, é quinto com 16 pontos.