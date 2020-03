Daniel «Russo» Brailovski, Raul Jimenez e Cristiano Ronaldo. O primeiro nome não lhe diz nada, mais do que provavelmente. Mas é ele o protagonista de uma declaração tão polémica a envolver os outros dois, que no próprio programa em que este ex-jogador é comentador o interrogaram várias vezes sobre o que disse. E ele manteve-o.

Ao México, país do ex-avançado do Benfica, chegou a notícia de que Zidane quer o ponta de lança dos Wolves no Real Madrid. O painel de comentadores da Fox Sports entrou num debate sobre as qualidades de Raul Jimenez, de Benzema até que surgiu Daniel Brailovski a afirmar: «Raul Jimenez é mais jogador do que Cristiano Ronaldo.» A declaração já tem dois dias, mas foi tão surpreendente que merece ser replicada ainda agora.

Ora, foram os próprios colegas de painel os primeiros a ficarem espantados e a questionarem o antigo futebolista e treinador sobre o que acabara de dizer.

«Claro que é mais jogador, muito mais jogador. Futebolista de equipa, faz golos, joga com os colegas, não individualiza...», disse Brailovski. Perante nova insistência, lá disse o «Russo»: «Mas vais perguntar-me cinco vezes? Sim, é. Porquê? Pelo que disse, é muito mais completo, joga para a equipa, tem bons movimentos, é mais jovem. Se vamos falar de um goleador, claro que Ronaldo é mais goleador do que ele, mas jogador....»

Já na parte final, Brailovski foi outra vez questionado sobre se mantinha a ideia de que Jimenez é mais jogador do que Ronaldo. «Quantas vezes tenho de o dizer. É preciso pedir o VAR? Sim, é!»

Daniel Brailovski nasceu na Argentina, mudou-se para o Uruguai onde atuou pelo Peñarol e depois regressou ao país natal para representar All Boys e Independiente. Transferiu-se para o América do México e terminou no Maccabi Haifa, de Israel. Jogou pelas seleções jovens de Uruguai e Argentina, ficou à porta do Mundial de 1982 com a seleção albiceleste e depois, por ser judeu e ter nacionalidade israelita, representou esta última a nível internacional sénior. Foi treinador em Israel e México também.