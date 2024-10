O Toluca somou a terceira vitória consecutiva após ter derrotado o Nexaca, fora de portas, por 3-1, numa partida da 14.ª ronda do Torneio Apertura.



Com Paulinho em campo toda a partida, Jesús Angulo foi a figura da partida ao anotar um hat-trick - o primeiro foi um golaço.



Esta vitória permite à equipa de Renato Paiva reforçar o segundo lugar, atualmente com 31 pontos e já qualificado para os playoffs.

Veja os golos: