Treinador do Juárez, Ricardo Ferretti causou indignação no México e tudo por causa da conferência de imprensa depois da derrota frente ao Tigres, por 3-0.

Na sala de imprensa, o técnico brasileiro apelidou os jornalistas de «maricas» aos jornalistas. Apesar do tom ser de brincadeira, naturalmente que esta atitude não foi bem vista.

«Há velhas, não? Maricas, quem é o primeiro [a perguntar]? Quem vai ser o primeiro a perguntar?», começou por questionar. Perante o silencio de breves segundos das pessoas presentes, Ferretti continuou: «Machos puros, então. Que bom. Fizeram uma boa seleção.»

Perante a indignação da opinião pública, o treinador de 67 anos veio a público justificar-se.

«A minha relação com a imprensa de Monterrey é muito especial, quantas vezes ouviram as piadas que eles contavam? Não sou homofóbico, vocês conhecem-me, sempre fui uma pessoa séria. Mas com as pessoas com quem tenho confiança, sou um brincalhão. Talvez as piadas que eu conte já não estejam atualizadas. Não era minha intenção ofender ninguém, e se ofendi, peço desculpa», afirmou, citado pela imprensa.

«Não tenho redes sociais, então não me atualizo em relação a certas coisas. Sim, os termos não foram os mais apropriados, tenho de ser mais cuidadoso. É minha responsabilidade não fazer comentários inadequados», acrescentou, ele que se disponibilizou a pagar qualquer multa que lhe seja aplicada.