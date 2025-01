No que seria uma noite para celebrar, acabou por se tornar numa tragédia. Na madrugada desta quarta-feira, um atropelamento nos EUA fez pelo menos 10 mortos e 30 feridos.

O caso aconteceu em Nova Orleães, estado do Luisiana, depois de um camião atingir uma multidão que celebrava a passagem de ano. Segundo a CNN Internacional, o suspeito do crime está morto.

SAIBA MAIS NO SITE DA CNN PORTUGAL

«Tudo o que vi foi um camião a bater em toda a gente do lado esquerdo do passeio Bourbon. Um corpo veio a voar na minha direção», disse um jovem de 22 anos à CNN Internacional, acrescentando que ouviu tiros.

Outra testemunha fez também um relato do que viveu: «Toda a gente começou a gritar e a correr para as traseiras. Ficámos fechados durante um bocado e depois acalmámos, mas não nos deixaram sair. Quando finalmente nos deixaram sair da discoteca, a polícia acenou-nos para onde caminhar e disse-nos para sairmos rapidamente da zona. Vi alguns cadáveres que nem sequer conseguiam cobrir e toneladas de pessoas a receberem os primeiros socorros».

De acordo com as autoridades, a investigação vai ser liderada pelo FBI e foram encontrados explosivos no local. A polícia referiu ainda que o ato foi intencional e o suspeito, que disparou contra a polícia, não foi detido de imediato.