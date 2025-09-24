Internacional
Morreu Claudia Cardinale
Icónica atriz tinha 87 anos
Claudia Cardinale, icónica atriz franco-italiana, faleceu esta terça-feira, aos 87 anos, em Paris.
«Deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua trajetória como mulher, quanto como artista», informou o agente Laurent Savry à AFP.
Considerada uma das caras do cinema no século XX, Claudia Cardinale trabalhou com grandes atores e realizadores, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone.
Ao longo da carreira participou em filmes como «A Pantera Cor-de-Rosa» (1963), «Circus World» (1964) ou «The Hell With Heroes» (1968).
Em Portugal foi premiada com o Prémio Carreira no Festival Internacional de Cinema do Funchal.
