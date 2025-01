Esta terça-feira, um terramoto atingiu o Tibete, sudoeste da China, e fez, até ao momento, 95 mortos e 130 feridos.

O sismo, de magnitude de 6,8 na escala de Richter, teve como epicentro o condado de Dingri, a 75 quilómetros a nordeste do Monte Everest. O momento foi registado às 9h05 locais (1h05 em Lisboa).

Segundo o Ministério da Gestão de Emergências da China, cerca de 1500 bombeiros foram destacados para procurar sobreviventes nos escombros.

De referir que o epicentro é no local onde as placas da Índia e da Eurásia se encontram. De acordo com o Centro de Redes de Terramotos da China, a altitude média na área em torno do epicentro é de cerca de 4200 metros.

