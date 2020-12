Há um novo Rooney pronto a brilhar em Old Trafford: o filho mais velho de Wayne, Kai, assinou pelos red devils, com apenas 11 anos.

Foi o próprio Rooney mais velho, lenda do clube e atual técnico interino/jogador do Derby County, que o anunciou nas redes sociais.

«Dia de orgulho. O Kai a assinar pelo Manchester United. Continua a trabalhar no duro, filho», escreveu Rooney, nas redes sociais, acompanhado de uma foto com o filho e com a esposa, Coleen Rooney.