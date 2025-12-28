Internacional
Avançado do Milan nega romance com Sydney Sweeney
«Parem com as histórias inventadas sobre a minha vida pessoal», apelou Christian Pulisic
Christian Pulisic, avançado norte-americano do Milan, recorreu às redes sociais para negar estar numa relação com a atriz Sydney Sweeney.
«Parem com as histórias inventadas sobre a minha vida pessoal. É preciso responsabilizar as fontes, isto pode afetar as vidas das pessoas», escreveu o futebolista no Instagram.
Nos últimos dias começaram a circular nas redes sociais rumores de que Pulisic estaria envolvido com a popular atriz também norte-americana, sendo que a Gazzetta dello Sport publicou inclusive um artigo sobre o tema.
