Caso para perguntar: 'quem é aquele ao lado de Antonela Roccuzzo'? A mulher de Lionel Messi tem feito as delícias das revistas espanholas que acompanham os famosos e até o marido, recém-consagrado na Copa América, é ofuscado pela fotogenia da argentina.



A família saiu do torneio realizado no Brasil e passou alguns dias em Miami, antes de chegar ao idílio de Ibiza, nas ilhas Baleares espanholas.



Messi aproveitou o momento para reencontrar Luis Suárez, um dos seus amigos, mas nem aí o foco largou Antonela. Uma saída à noite com Sofia Balbi, companheira de Suárez, e outras amigas voltou a demonstrar que ao lado de dois grandes futebolistas costumam estar sempre duas belas mulheres.