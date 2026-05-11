Há 2h e 9min
Luis Díaz e Gera Ponce celebram o nascimento do terceiro filho
Fernando é o primeiro rapaz do casal, depois de Roma e Charlotte
Luis Díaz e Gera Ponce celebraram nesta segunda-feira o nascimento do terceiro filho, o primeiro rapaz: Fernando. Depois de Roma em novembro de 2021 e de Charlotte em janeiro de 2024, o casal vê a família crescer.
«Mais amor. Mais vida. Mais de nós. Mais um sonho do nosso coração que se concretiza», escreveram nas redes sociais.
O avançado colombiano de 29 anos – ex-FC Porto – está no Bayern Munique desde o último verão, quando deixou o Liverpool.
