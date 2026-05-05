De véu e terço, Georgina Rodríguez surgiu na Met Gala 2026, em Nova Iorque, a pautar pela diferença, fundindo a ousadia com a religião. Uma vez que «A Moda é Arte» serviu de mote para a gala deste ano, Georgina recorreu ao designer Ludovic de Saint Sernin para conseguir um vestido que espelhe «a devoção à Virgem de Fátima», conforme explicou nas redes sociais.

«As copas são feitas de renda azul francesa, um véu transparente completa o “look”, rematado com flores de renda bordadas à mão», escreveu a companheira de Cristiano Ronaldo.

Conheça o “look” de Georgina na galeria associada.