O treinador português Renato Paiva denunciou, nas redes sociais, que as malas com que viajou do Rio de Janeiro até Lisboa foram roubadas. Isto apesar de ter comprado «bilhetes de alto preço com garantias de vantagens», escreveu.

Renato Paiva identificou a TAP numa publicação em que denuncia: «Mala assaltada e roubados itens para oferecer aos familiares. Várias camisolas de clubes brasileiros foram roubadas. Segurança zero! Mas pagamento do voo a preço de ouro!!!»

«TAP, aguardo providências, já que sabemos que há câmeras para identificar os culpados», acrescenta o treinador, de 55 anos.

Sem clube desde que deixou o Fortaleza, em setembro, Renato Paiva vem sendo apontado, nos últimos dias, ao Unviersidad do Chile.