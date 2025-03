A vitória caseira dos New York Knicks frente aos Miami Heat (116-95), na madrugada desta terça-feira, ficou marcada por um momento algo inusitado - Tracy Morgan, famoso comediante, vomitou no chão do pavilhão do Madison Square Garden e interrompeu a partida.

O episódio ocorreu na primeira parte do encontro, quando o comediante, sentado na primeira fila, vomitou subitamente. A quantidade foi tanta que acabou por atingir a quadra e obrigar à paragem do jogo, avançou o portal TMZ.

A partida esteve parada durante vários minutos devido à limpeza do chão, mas também ao estado de saúde da estrela de Hollywood. É que não foi apenas a indisposição que afetou o enorme fã dos Knicks, mas este também começou a sangrar do nariz.

Acompanhado pela assistência médica, a celebridade de 56 anos acabou por deixar a quadra numa cadeira de rodas.