Até na reforma Sir Alex Ferguson continua a acumular vitórias. O lendário treinador celebrou a vitória do seu cavalo no Festival de Cheltenham, dedicado ao hipismo, nesta quinta-feira.

O cavalo Caldwell Potter venceu a Richards Novice Limited Handicap Chase. No momento em que se confirmou a vitória, Alex Ferguson abraçou a co-proprietária do cavalo que tinha, curiosamente, um cachecol do Aston Villa.

John Hales, primeiro coproprieário do cavalo e amigo de Sir Alex Ferguson, morreu no ano passado aos 85 anos. A sua filha Lisa seguiu as pisadas do pai e, junto com Ferguson, venceu um prémio de 65 mil libras, cerca de 77 mil euros. O cavalo Caldwell Potter custou 780 mil euros no ano passado.

Cheltenham localiza-se no oeste de Inglaterra e acolhe um dos principais eventos de hipismo do país.