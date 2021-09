Messi, Mbappé e Neymar são um tridente ofensivo de sonho, mas, pelo menos para já, não convenceram o antigo internacional inglês Michael Owen.

O goleador britânico, que se destacou ao serviço do Liverpool e chegou a representar o Real Madrid, considerou em declarações à televisão BT Sport que o Paris Saint-Germain fica mais débil com as três estrelas em campo.

«Messi, Mbappé e Neymar são jogadores fenomenais, mas os três juntos fazem com que a equipa fique mais fraca. Não acho que o PSG seja um dos favoritos a ganhar a Champions. Acho as equipas inglesas são muito, muito superiores. Na verdade, no caso do PSG, considero que as contratações de jogadores como Donnarumma ou Sergio Ramos lhes dão mais hipóteses de vencer do que alguém como Messi», afirmou Owen.

O prognóstico é controverso, mas a verdade é que o arranque da Liga dos Campeões ajudou o antigo internacional inglês a provar o seu ponto, já que o milionário clube parisiense empatou de forma inesperada frente ao Club Brugge (1-1), em jogo do Grupo A.