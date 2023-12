Michail Antonio, avançado do West Ham, esteve em conversa no podcast The Players Channel e foi questionado sobre qual o jogador que o deixava mais frustrado em campo e que o obrigava a estar no seu melhor.

«O meu foi o Otamendi (no Manchester City)! Meu Deus! Não falo de carrinhos ou algo assim, mas ele costumava fazer um som (barulho de beijo). Ele costumava passar por mim e eu queria tanto esmagá-lo para que pudesse sair do campo! Essa foi a única vez que alguém conseguiu irritar-me tanto, porque ele continuava a fazer aquele som. Ele fazia isso para conseguir a bola, para entrar na cabeça dos jogadores, mas cada vez que fazia isso deixava-me louco», apontou o internacional jamaicano.

Os dois jogadores defrontaram-se várias vezes entre 2015 e 2020, numa altura em que Otamendi representava o Manchester City e Michail Antonio o West Ham.

Esta época, Antonio, ao serviço do West Ham, leva 14 jogos, tendo apontado dois golos e duas assistências. Já o capitão do Benfica realizou 20 jogos pelas águias.