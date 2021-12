O Fenerbahçe voltou aos triunfos na Liga turca com uma goleada por 4-0 frente ao Rizespor, último classificado.



Com Miguel Crespo de início, a equipa orientada por Vítor Pereira marcou logo aos 13 minutos por Berisha. O resultado manteve-se até ao intervalo, mas tudo mudou com a entrada de Dursun aos 62 minutos. O atacante turco marcou um hat-trick (70m, 79m e 90m) e deixou o técnico português a sorrir.

Esta vitória deixa o Fenerbahçe provisoriamente no segundo lugar da Liga turca a 12 pontos do líder Trabzonspor, ainda que com menos um jogo que o Konyaspor, terceiro colocado.