O futebolista mexicano Miguel Layún, que em Portugal representou o FC Porto, anunciou, na noite de domingo, o final da carreira.

«Chegou o dia de fechar um dos ciclos mais bonitos e incríveis da minha vida. Obrigado por me acompanharem em cada um dos meus capítulos», escreveu Layún, na mensagem acompanhada de um vídeo com alguns dos momentos da sua carreira, no qual lembra o FC Porto, nomeadamente a estreia a marcar na Liga dos Campeões e as assistências para golo.

Entre as reações ao anúncio, surgiram a de antigos colegas no FC Porto, como o ex-guardião espanhol Iker Casillas. «És grande, craque. Uma pessoa top», comentou.

Também o guarda-redes português José Sá reagiu à despedida de Layún. «Irmão, estou com saudades, obrigado por tudo e muita força», escreveu.

Layún jogou duas épocas e meia no FC Porto, entre 2015/2016 e meados da época 2017/18. Nesta última época, fez parte da conquista do título nacional na Liga.

O atual jogador do América, do México, deixa os relvados como profissional no fim do Apertura 2023, pondo fim a um percurso de 17 anos.

Além do América, que já tinha representado antes de passar pelo futebol europeu, Layún jogou no Monterrey, Villarreal, Sevilha, Watford, Atalanta, Veracruz, Club Tijuana e Querétaro.