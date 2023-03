O guarda-redes do Milan, Mike Maignan, usou a ironia para criticar as mais recentes medidas do International Football Association Board (IFAB), entre as quais uma relacionada com os penáltis, que vai entrar em vigor já na próxima temporada.

O IFAB pretende uma mudança no comportamento dos guarda-redes no momento do penálti, nomeadamente, nomeadamente que estes não tenham atitudes que possam distrair ou ser desrespeitosas com o adversário, na sequência das exibições de Emiliano Martínez no Mundial.

«O guarda-redes deve permanecer na linha de golo, de frente para quem está a cobrar o penálti, entre os postes, sem tocar nos postes, na trave ou na rede da baliza, até que a bola tenha sido chutada. O guarda-redes não deve comportar-se de forma a distrair injusta e propositadamente o adversário, por exemplo: atrasar a execução do pontapé de penálti ou tocar nos postes, na trave ou na rede da baliza», refere a associação.

Ora, nas redes sociais, Maignan, novo número um da seleção francesa e que até defendeu um penálti de Memphis Depay no duelo com os Países Baixos, esta sexta-feira, deixou críticas a estas mudanças.

«Novas regras do IFAB para os penáltis em 2026: os guarda-redes têm de estar de costas para o remate. Se o penálti for defendido, é livre indireto», ironizou.