O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo à covid-19 e vai estar ausente do banco de suplentes na receção ao Manchester City, no sábado, 1 de janeiro, no jogo inaugural da 21.ª jornada da Premier League (12h30).

Em comunicado, na manhã desta quarta-feira, o Arsenal refere que Arteta já está em isolamento.

«O Mikel está isolado de acordo com as diretrizes do Governo e desejamos-lhe o melhor», refere a nota dos londrinos.

Arteta já tinha estado infetado na fase inicial da pandemia de covid-19 em território britânico, em março de 2020.