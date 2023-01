Rafael Leão entrou em 2023 da melhor forma e abriu caminho ao triunfo (2-1) do Milan no terreno da Salernitana, esta quarta-feira. Numa altura em que prosseguem as negociações entre clube e jogador para renovar o contrato que vigora até 2024, o treinador Stefano Pioli aconselhou o extremo português a ficar em Milão, deixando-lhe alguns elogios.

«Ele nunca parou, trabalhou para a equipa e com a equipa. Toda a evolução que conquistou deve-se ao facto de ter acreditado e trabalhado. O meu conselho é ficar connosco porque é bom para nós, queremos crescer e continuar a ganhar. Digo-lhe isso todos os dias, mas é o que ele quer também, vejo aquela felicidade de estar connosco. A jornada dele aqui ainda não acabou, hoje ele jogou com tanta atitude que, se for sempre assim, logo será campeão», afirmou Pioli após o jogo, citado pela Gazzetta dello Sport.

Também Sandro Tonali, que apontou o outro golo do Milan, destacou a importância de Leão para os rossoneros.

«Ele não está a pensar no mercado de transferências, é jogador do Milan e quer ficar connosco, vimos isso mesmo depois do golo. Nós apenas temos de segurá-lo e tratá-lo bem», vincou.

Leão, de 23 anos, cumpre a quarta temporada no emblema italiano. Foi eleito MVP da Seria A na última época e em 2022/23 já soma oito golos e seis assistências em 21 jogos.