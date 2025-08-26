Victor Boniface confirmou que as graves lesões no joelho direito foram o motivo para o Milan deixar cair a sua contratação.

O avançado de 24 anos chegou a viajar para Itália e foi submetido a quatro exames médicos, antes de os «rossoneri» desistirem definitivamente da transferência, que seria por empréstimo, com o conjunto de Milão a pagar cinco milhões de euros ao Bayer Leverkusen, num acordo que contemplava uma opção de compra de 24 milhões.

«Desisti num determinado momento. Enquanto outros jogavam futebol, eu só me esforçava para voltar. Depois da minha segunda lesão no ligamento cruzado anterior, nem queria mais jogar por causa da dor da primeira e do que passei na segunda. Perdi a minha mãe nessa altura também», começou por dizer Boniface, numa plataforma de streaming.

«A transferência não deu certo por causa das minhas lesões anteriores. Tive uma lesão no joelho duas vezes na perna direita e ela está lá há muito tempo», afirmou ainda.

Boniface garantiu que está a trabalhar para voltar à melhor condição física e visou os críticos. «Tentem chegar ao meu nível antes de me insultarem.»

O internacional nigeriano, recorde-se, fez apenas 26 jogos na temporada passada, sobretudo devido a problemas físicos, tendo, ainda assim, apontado 11 golos.

Depois de desistir do negócio com o Leverkusen, o Milan virou atenções para Conrad Harder e já tem um princípio de acordo com o Sporting pelo jovem atacante dinamarquês.