O lateral-direito Davide Calabria está de saída do Milan, o seu clube de sempre, ao fim de 18 anos. Este sábado, à saída do centro de treinos Milanello, não conteve as emoções, deixando uma palavra de despedida do clube.

«É difícil, vou sentir falta de tudo o que vivi aqui. Vou levar sempre comigo todas as lembranças que tenho, sou grato pelo que passei no Milan», afirmou o internacional italiano de 28 anos, em declarações aos repórteres presentes à entrada do centro de treinos.

«Os últimos dias? Foram difíceis, é como terminar um casamento (risos). Um novo capítulo vai começar e desejo o melhor a todos», concluiu Calabria, que saía a conduzir a sua viatura.

Esta época, Calabria fez 14 jogos e um golo pelo Milan, tendo o seu último jogo sido no passado domingo, na vitória por 3-2 ante o Parma. Depois do apito final, houve um episódio mais quente com o treinador português Sérgio Conceição, que abordou a situação na conferência de imprensa após o jogo.

«Vejo os jogos e sinto-os com muita paixão. Houve um pouco de adrenalina a mais. Houve uma situação de jogo que falei com o Calabria e foram algumas palavras a mais na minha opinião. Os jogadores são todos importantes para mim, como uma família. Se tenho um filho que se porta mal, digo-lhe. E aqui é a mesma coisa. É verdade que não foi bonito, mas isso é normal no futebol, não estamos na igreja», referiu Conceição, em conferência de imprensa após o jogo, tendo também abordado a situação antes do jogo com o Dínamo Zagreb, para a Liga dos Campeões.

Calabria, que “perdeu” a braçadeira de capitão para o guarda-redes francês Mike Maignan após a chegada de Conceição, classificara o incidente como «um mal-entendido». «São coisas do campo, um mal-entendido entre os dois. Foi a adrenalina, mas já esclarecemos tudo. Não foi a primeira vez que isto aconteceu no futebol. Peço desculpas, não é uma coisa boa. O que mais nos interessa é que a equipa conseguiu virar o jogo», afirmou o lateral, em declarações à DAZN.

Agora, depois de uma vida futebolística no Milan, Calabria está prestes a reforçar o Bolonha.