Fabio Capello criticou Sérgio Conceição pelo episódio que envolveu o português e Davide Calabria este domingo, após a vitória do Milan sobre o Parma (3-2). O antigo técnico dos «rossoneri» apontou o dedo à forma como Conceição discutiu em pleno relvado com o jogador.

«Não é normal ver um treinador atacar o seu jogador daquela forma, à frente de todos. Claro que no futebol acontecem discussões, mesmo duras, e eu sou o primeiro a saber disso, mas elas devem ser dentro do balneário, não na frente das câmaras. Continuo convencido de que este episódio é um sinal de tensão evidente e, principalmente, de nervosismo excessivo do treinador», começou por escrever Capello na crónica de opinião que assina na Gazzetta dello Sport.

«Porque é que Conceição está tão nervoso? Acredito que tudo vem da dificuldade que o português tem em fazer a equipa segui-lo», prosseguiu.

«O Milan não faz o que seu treinador pede: pressiona pouco quando perde a bola, não é agressivo, não tem raiva e vontade competitiva para ganhar jogos. (...) Eles são mais uma equipa de reação do que de ação», escreveu ainda.

Na conferência de imprensa, refira-se, Conceição garantiu que já tinha resolvido o assunto com Calabria e o capitão do Milan também desvalorizou o incidente.

Quanto a Capello, este também abordou as substituições de Theo Hernández e Rafael Leão ao intervalo. Embora reconheça o talento dos jogadores que alinham no corredor esquerdo, o antigo treinador de Milan, Juventus, Real Madrid, entre outros, concorda que o rendimento da dupla esteve bem abaixo do exigido.

«Os jogadores mais talentosos não estavam em campo. Substituídos ao intervalo após 45 minutos inaceitáveis ​​em todos os sentidos, começando pela atitude. Sobre a dupla substituição, estou com Conceição, embora eu saiba que a ala esquerda, pelo menos no papel, é a verdadeira força do Milan. Na minha opinião, Conceição, com uma decisão forte como substituir as duas estrelas ao intervalo, ganhou pontos no balneário. No entanto, se fores procurar uma briga com o teu próprio jogador, corres o risco de estragar todo o bem que semeaste», concluiu.