O treinador do Milan, Sérgio Conceição, não poupou palavras quando questionado pelo seu futuro e o comando técnico do clube, após a derrota frente à Atalanta, este domingo.

«Quando chegámos, vencemos a Supertaça e, de repente, começaram a falar do treinador que virá. Vivo o futebol há 40 anos, para mim está tudo bem, mas falta respeito todos os dias. Parece que não está ninguém aqui, mas está. Um homem e um treinador. Eu não vim de outro planeta, sou treinador há 14 anos. Temos de trabalhar hoje para sermos melhores amanhã. Não é fácil para mim, não há muito respeito. O meu futuro depende apenas de trabalhar amanhã e preparar bem o jogo contra o Inter. E tentar ganhar este título. O Milan não ganha dois [ndr: títulos] numa época há anos e isso não é normal», disse Conceição, em declarações aos jornalistas.

«Quarta-feira é um jogo importante, pode dar-nos uma final e a equipa sabe disso. É uma meia-final, além de um clássico e queremos muito chegar à final. Mas isso não pode salvar nada, porque uma equipa como o Milan não se contenta. O clima desde que cheguei aqui, depois da Supertaça, foi negativo desde início. Nada me salva, já conquistei coisas em Portugal e estou no futebol há anos. A pressão dá-me ambição. Chegar aqui é ótimo, mas falta de respeito não. Mas está tudo bem. Vamos ver quando o Milan ganhar dois títulos. Aí, todos serão julgados pelo que fizeram. No meu caso, seis meses», concluiu.

A última época em que o Milan conquistou dois títulos foi em 2007/08, com a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

O Milan, que esta época já ganhou a Supertaça de Itália, nos primeiros jogos de Conceição com a equipa, no início de janeiro, joga ante o Inter de Milão, na quarta-feira. É o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália. Na primeira mão, o Milan-Inter ficou empatado a um golo.